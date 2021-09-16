США в рамках сдерживания Китая хотят расширить операционную зону действия австралийского флота на весь Индийский и Тихий океан — этот новый альянс потенциально угрожает и России, считает доктор военных наук Константин Сивков

Сивков рассказал, при каких условиях Запад и Россия вместе ликвидируют Украину © Скриншот из видео Украина.ру Украина.ру

Ранее Австралия на фоне заключения партнерства с Великобританией и США в области обороны и безопасности (AUKUS) объявила о выходе из соглашения с французской компанией Naval Group. Контракт на 90 миллиардов австралийских долларов предусматривал производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что разгневан этим решением и назвал его "ударом в спину".

- Константин Валентинович, несет ли этот альянс угрозу и России как для стратегического партнера Китая?

— Любой военный блок несет угрозу. В том числе и России. Но в основном этот блок ориентирован на сдерживание Китая. Китай сейчас активно внедряется в Юго-Восточную Азию и в интересах парирования китайской экспансии и создается этот военный блок. Китай может тоже пойти по линии создания военных блоков и один из возможных вариантов — это создание российско-китайского военного блока. Думаю, эта тема будет обсуждаться.

- Есть версия, что помимо сдерживания Китая, Австралия, получив атомный подводный флот, оперативно сможет блокировать большую часть Антарктиды, которая ей нужна в плане полезных ископаемых. Насколько ей это удастся?

— Начнем с того, что Антарктида не принадлежит какому-либо государству и является территорией мира, где запрещено размещение военных объектов. Понятно, что договор договором, и все меняется, но пока что какого-то интереса в отношении Антарктиды быть не может, потому что ни полезных ископаемых, ни каких-либо других необходимых для выживания государства элементов там не найдено.

Единственное, для чего это может быть — сдерживание Китая в Юго-Восточной Азии. Это направление, по которому шла Япония: Новая Зеландия, Филиппины. И чтобы сдерживать Китай, поскольку Россия в этом регионе не очень активно действует, и создается этот блок.

Что касается атомного флота, то американцы хотят переложить часть функций по сдерживанию Китая на Австралию. Потому что австралийцам не нужен атомный подводный плот для защиты собственной территории и прилегающего пространства.

Почему Франция так возмущена тем, что разорвали их контракт на строительство подводных лодок? Потому что они должны были поставлять дизель-электрические подводные лодки, которые обеспечивают прикрытие ближней тихоокеанской зоны Австралии. Австралийцы отказались. Сделано это было под давлением американцев, чтобы расширить операционную зону действия австралийского флота на весь Индийский и Тихий океан. Потому они и решили строить свои атомные подводные лодки.

- А каков наш подводный флот по сравнению с западным?

— Наш подводный флот в целом уступают западному. Да, по своим техническим характеристикам наши новейшие подводные лодки в полной мере соответствуют новейшим американским подводным лодкам и превосходят подводные лодки остальных стран мира, но у нас их очень мало.

Из открытых источников известно о существовании только одной такой подводной лодки 885 проекта «Северодвинск», принятой на вооружение нашего флота. Еще две строят. А у американцев таких подводных лодок 27. Вот вам и соотношение сил.

Если говорить о подводных лодках предшествующего третьего поколения, то наши подводные лодки 971 проекта, известные под названием «Акула» соответствуют американским подводным лодкам типа «Лос-Анжелес» и по крайней мере могут с ними на равных бороться. Но их у нас всего 9 штук, а у американцев — 25.

К 2036 году австралийцы хотят получить еще 8 атомных подводных лодок. Конечно, на фоне американской военно-морской мощи — не очень большой довесок, учитывая, что они будут уступать американским подлодкам, а следовательно — и нашим. Но дело не в австралийских или британских подлодках, а в американском подводном флоте. Американский флот — мощный, и мы уступаем американцам по количеству подводных лодок на порядок.

- Мы привыкли ждать угрозы с Запада или с Юга, а насколько защищен наш тихоокеанский регион?

— Я уже сказал про подводные лодки. Они распределены между севером и Тихим океаном. В прибрежной зоне еще имеются 6 подводных лодок 877 проекта типа «Варшавянки», старые советские подлодки, все еще сохраняющие актуальность по шумности и гидроакустике. А по атомным лодкам — полный швах.

- В Белом доме все же не подтвердили информацию о том, что США собираются продать Украине две батареи израильского противовоздушного комплекса «Железный купол». Передадут их Киеву или нет, и как эту систему можно нейтрализовать?

— Я не знаю, чем это закончится и на каких условиях израильтяне передавали американцем этот «купол», но с военной точки зрения он не сможет существенно усилить Украину. Это будет чисто политический шаг.

Дело в том, что этот «купол» предназначен для решения конкретных задач — отражение удара ракет типа «Кассам». Бороться против даже таких ракет, как «Град», ему будет очень сложно. К тому же, дальность действия «купола» невелика. Радиус ракет — около 10-12 километров. Эта система способна прикрыть только какой-нибудь важный объект на ограниченной территории, не более того.

Обеспечить прикрытие оперативной группировки с помощью одного «купола» невозможно. Значит, придется развертывать много таких систем. К тому же, нужно еще будет подготовить личный состав, а с этим возникнут дополнительные трудности.