Для граждан ДНР/ЛНР вопрос с задержанием в Чехии россиян по запросу Украины неактуален. Для них главное — быть легальными гражданами РФ, иметь все полноту прав гражданина. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Франчетти был задержан 11 сентября в аэропорту Праги по запросу Украины. 14 сентября чешский суд арестовал его. Киев заявил, что надеется на экстрадицию Франчетти на Украину. Также официально сообщалось, что операцию по его задержанию чешские силовики проводили совместно с украинскими. Отвечая на вопрос, будет ли готова Россия к зеркальным мерам, если Чехия выдаст Украине россиянина, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что любые недружественные действия против граждан России будут иметь последствия.

Для жителей ДНР/ЛНР — главное иметь возможность перемещения, трудоустройства и регистрации без каких-либо дополнительных усилий, для них главное — ощущать себя своими в нашей стране, уточнил эксперт.

«Что касается поездок в Чехию, то они сделают необходимые выводы. Но главное для них — беспрепятственный въезд, трудоустройство и пребывание в РФ», — уверен Безпалько.

Политолог также отметил, что для того чтобы подвергаться аресту даже в Чехии, нужны хоть какие-то основания.

«Украина выдала ордер на арест Александра Франчетти, но он основывается хотя бы о том, что он принимал участие в каких-то крымских событиях. А если женщина с ребенком из Донецка получила российский паспорт и поехала в Чехию, довольно сложно ее в чем-то обвинить, потому что она физически не могла участвовать в борьбе против ВСУ», — уточнил специалист.

Если уж последуют подобного рода обвинения, то это будет уже настолько сшито белыми нитками, и это будет очевидно всем, даже тем, кто идет на откровенные антироссийские шаги в Чехии и других странах, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.