Киевский политолог Тарас Березовец 1 сентября в своем YouTube раскритиковал карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского, которую показали на канале олигарха Рината Ахметова «Украина 24»

Главные итоги переговоров в Белом доме. О чём договорились Зеленский и Байден с глазу на глаз © AFP, JIM WATSON, Gints Ivuskans Дмитрий Белянский и Юлия Мендель, пробили очередное дно. В эфире была показана полная дичь — картина, на которой удовлетворённый Зеленский лежит в постели со Статуей Свободы — одним из неофициальных символов Америки. Намёк на то, как Вова "сделал" Америку. В Госдепе должны оценить креатив пиарщиков Ахметова», — написал Березовец.

Карикатуру показали в эфире непосредственно перед встречей лидеров Украины и США Зеленского и Джо Байдена. Украинские журналисты с весьма странным чувством юмора недвусмысленно намекнули, что Зеленский совершил половой акт со Штатами.