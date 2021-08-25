Пять стран намерены смягчить «дестабилизирующее воздействие» российской стороны в восточных и южных украинских регионах.
Фонд начнет работу с декабря 2021 года.
Ожидается, что в течение трех лет доноры организации пожертвуют около 50 миллионов долларов. Эти деньги будут направлены на инициативы по укреплению потенциала пострадавших от конфликта регионов. Как утверждают в дипмиссии Великобритании, это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домашних хозяйств и расширению связей между раздельными конфликтами сообществами.
Ранее политолог Сергей Маркедонов объяснил поворот внешнеполитического курса Украины в сторону противостояния с Россией. По его мнению, на протяжении последних 30 лет внешняя политика Украины представляла собой качели, на которых власти страны балансировали между Москвой и Западом.