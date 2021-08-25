Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд «Партнерство за сильную Украину». Об этом сообщили 24 августа на Facebook-странице британского посольства в Киеве

Константин Бондаренко: Для РФ опаснее концепция «Украина вместо России», чем Украина как анти-Россия © РИА Новости, Нина Зотина

Фонд начнет работу с декабря 2021 года.

Ожидается, что в течение трех лет доноры организации пожертвуют около 50 миллионов долларов. Эти деньги будут направлены на инициативы по укреплению потенциала пострадавших от конфликта регионов. Как утверждают в дипмиссии Великобритании, это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домашних хозяйств и расширению связей между раздельными конфликтами сообществами.

Ранее политолог Сергей Маркедонов объяснил поворот внешнеполитического курса Украины в сторону противостояния с Россией. По его мнению, на протяжении последних 30 лет внешняя политика Украины представляла собой качели, на которых власти страны балансировали между Москвой и Западом.