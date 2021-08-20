Украинский журналист Дмитрий Гордон и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили провели встречу, во время которой обменялись подарками имени себя. Об этом 19 августа сообщил Саакашвили на своей странице в Facebook

«Гордон в шоколаде»: украинский журналист выпустил именные конфеты © Instagram gordondmytro

Гордон презентовал свои конфеты в апреле текущего года. Называются они «Птичье молоко. Гордон в шоколаде». Коробка таких конфет стоит примерно 200 гривен (около 600 рублей) за 170 граммов.

Вино «Сандра» производится на винограднике Саакашвили в Кварели (Кахетия, Грузия). Его общая площадь — 1,5 гектара.