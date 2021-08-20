«Я с конфетами "Гордон", а он с вином "Саакашвили". Занимались взаимным self-promotion. После фото Гордон съел Гордона (то есть занялся самопоеданием), и мы вместе выпили Саакашвили», — пошутил бывший президент Грузии.
Гордон презентовал свои конфеты в апреле текущего года. Называются они «Птичье молоко. Гордон в шоколаде». Коробка таких конфет стоит примерно 200 гривен (около 600 рублей) за 170 граммов.
Вино «Сандра» производится на винограднике Саакашвили в Кварели (Кахетия, Грузия). Его общая площадь — 1,5 гектара.