«Друзья» в помощь: Могилевская показала, как учит украинский

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская 5 августа рассказала своим подписчикам в сториз Instagram, что учит украинский язык, но делает это легко и играя

Концерт Green Grey на крыше ЦУМа в День независимости тоже отменен © Green Grey/Инстаграм

«Урок украинского языка. Я так учу украинский, кстати», — поделилась артистка.

Могилевская стала главной судьей вокального шоу «Поют все!», по закону все участники местных проектов должны говорить в эфире исключительно на государственном языке. Многие его не знают, в том числе и Могилевская, поэтому она начала учить украинский.

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Наталья Могилевская — украинская певица, автор песен и продюсер. Сейчас артистке 45 лет, ранее она была замужем за киевским бизнесменом Дмитрием Чалым, но брак продлился всего около года.

Сейчас артистке приписывают роман с владельцем киевских бутиков и миллионером Олегом Рыжовым, но сама исполнительница эту информацию не комментирует, предпочитая общаться со СМИ о работе или общественно важных темах.