«Друзья» в помощь: Могилевская показала, как учит украинский

Артистка приехала на курорт в Коблево, чтобы выступить с концертом. Свободное время исполнительница проводит на пляже за изучением государственного языка. Чтобы он усваивался легче, открыла секрет Могилевская, она смотрит на нем сериал «Друзья».
«Урок украинского языка. Я так учу украинский, кстати», — поделилась артистка.
Могилевская стала главной судьей вокального шоу «Поют все!», по закону все участники местных проектов должны говорить в эфире исключительно на государственном языке. Многие его не знают, в том числе и Могилевская, поэтому она начала учить украинский.
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Наталья Могилевская — украинская певица, автор песен и продюсер. Сейчас артистке 45 лет, ранее она была замужем за киевским бизнесменом Дмитрием Чалым, но брак продлился всего около года.
Сейчас артистке приписывают роман с владельцем киевских бутиков и миллионером Олегом Рыжовым, но сама исполнительница эту информацию не комментирует, предпочитая общаться со СМИ о работе или общественно важных темах.