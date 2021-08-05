В этом году слоганов прайд-шествия, или, как его еще по-другому называют, гей-прайда, станет фраза «Жить гордо, жить без страха!».
«В этом году мы снова докажем, что Одесса — город, готовый дарить приятные впечатления и воспоминания разным людям, который по своему характеру является местом уважения и терпимости и в котором странным образом пересекаются пути и судьбы», — говорится в публикации группы.
На данный момент заявили о своем участии в параде ЛГБТ 12 человек, еще 39 «интересуются».
На прошлой неделе, 30 июля, гей-парад уже прошел в украинской столице, и, что примечательно, прямо под окнами Офиса президента (ОП), но это не помешало праворадикалам явиться на мероприятие и устроить там провокации: в полицейских летели бутылки с водой, один сотрудник пострадал от распыления газового баллончика, было сообщение о минировании ОП.
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Гей-прайд, или прайд-шествие, — акция, целями которой является демонстрация существования в обществе представителей ЛГБТ, а также поддержка толерантного отношения к ним.
На анонс одесского парада уже отреагировали местные жители, возмутившись, что дату проведения мероприятия — 28 августа — представители ЛГБТ выбрали именно в день, когда православные христиане празднуют Успение Богородицы.