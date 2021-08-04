Певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) Михаил Поплавский представил публике свою новую песню «Батько», которую он посвятил своему и всем отцам Украины. Клип 3 августа появился в Instagram артиста

«Песня "Батько" — о вечных человеческих ценностях, отцовской любви, мудрости, поддержке и вере. Родители дают жизнь, учат человечности, доброте, милосердию и любви к Родине, закаляют дух и вселяют веру в себя. Родители — это святые люди для каждого из нас! Любите и цените своих родителей. Берегите их, пока они живы!» — сказал Поплавский на презентации.

Он рассказал, что его отец работал ездовым на ферме, ухаживать за лошадьми ему помогал и будущий ректор. По словам Поплавского главными словами, которые он услышал от своего отца был совет наслаждаться жизнью, которая очень быстро проходит.

На презентацию клипа приехали не только коллеги певца, но и другие знаменитости, например, экс-президент Украины Виктор Ющенко, а еще — гости из-за океана. Автор песен Наталья Багмут, которая сейчас живет в Калифорнии, заявила, что украинцы в США знают и любят песни Поплавского.

«Хочу наградить вас отличием "За популяризацию украинской песни в Америке», — сказала Багмут.

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Михаил Поплавский — украинский певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств. В этой должности он проработал с 1993 по 2015 год, в народе артиста до сих пор называют «поющий ректор».

Бывший глава вуза также является популяризатором украинского языка и музыки, он стал автором телевизионных проектов «Шаг к звездам», «Мы — дети твои, Украина!», «Наша песня» и «Песня объединяет нас».

Поплавский активно выступал против трансляции на Украине российской «Песни года», чего ему в итоге удалось добиться и запатентовать торговую марку «Украинская песня года».