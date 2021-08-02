Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев воздержаться от алкоголя во время празднования 30-летия независимости Украины. Об этом он заявил в ходе форума «Украина 30» в понедельник, 2 августа

Глава Минздрава попросил украинцев не посещать праздничные мероприятия, если у них есть симптомы респираторного заболевания или коронавируса. Тех, кто находится в группе риска, он попросил по возможности избегать людных мест.

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Кроме того, Ляшко попросил украинцев воздержаться от большого количества алкоголя во время празднований, и, если очень хочется выпить — сделать это дома, вместе с близкими.

В этом году на День независимости Украины запланировано три мероприятия при участии военных, а также множество других праздничных событий.