Глава Минздрава попросил украинцев не посещать праздничные мероприятия, если у них есть симптомы респираторного заболевания или коронавируса. Тех, кто находится в группе риска, он попросил по возможности избегать людных мест.
Он также призвал не забывать на время празднования о карантинных ограничениях: мыть руки, носить маски и соблюдать дистанцию.
Кроме того, Ляшко попросил украинцев воздержаться от большого количества алкоголя во время празднований, и, если очень хочется выпить — сделать это дома, вместе с близкими.
В этом году на День независимости Украины запланировано три мероприятия при участии военных, а также множество других праздничных событий.