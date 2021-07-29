Жительница Днепра приобрела в херсонском магазине рыбу с живыми червяками внутри. На жуткую покупку она на днях пожаловалась в группе Facebook «Херсон днем и ночью»

«С икоркой хорошая рыбка. И с наживкой уже сразу. Магазин «Ступеньки», — написала покупательница.

«В стране кризис, но это уже капец»: «нечто» в слойке потрясло украинку © cc0, Pixabay

Покупательница также приложила фото с информацией о покупке — рыбу она приобрела только что, перед публикацией.

«Можно сразу на рыбалку», «Ступеньки» испортились. А когда-то был любимый рыбный магазин», «Отнесите сделайте возврат», «Продавцы тоже не могут заглянуть вовнутрь содержимого», — отреагировали в соцсети.

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Ранее украинские покупатели не раз жаловались на червей в купленных продуктах, и это не самое страшное. В еде им попадались куски пластика, личинки мух и даже иголка.