«С икоркой хорошая рыбка. И с наживкой уже сразу. Магазин «Ступеньки», — написала покупательница.
На видео внутри копченой рыбины активно шевелятся белые червяки.
Покупательница также приложила фото с информацией о покупке — рыбу она приобрела только что, перед публикацией.
«Можно сразу на рыбалку», «Ступеньки» испортились. А когда-то был любимый рыбный магазин», «Отнесите сделайте возврат», «Продавцы тоже не могут заглянуть вовнутрь содержимого», — отреагировали в соцсети.
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Ранее украинские покупатели не раз жаловались на червей в купленных продуктах, и это не самое страшное. В еде им попадались куски пластика, личинки мух и даже иголка.