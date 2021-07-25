Об этом заявил зампредседателя Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Сергей Чех на пресс-конференции в Киеве.
Ранее украинская компания «Центрэнерго», крупнейший государственный производитель электричества тепловой генерации, предсказывала веерные отключения осенью из-за того, что нет денег на создание запасов угля на период отопительного сезона. Теперь появляется новая проблема.
«Что для нас, энергетиков, будет означать реализация этого приказа (о повышении ж/д тарифов — Ред.)? Это 40-50 грн на тонну перевозимого угля. Это около 3% роста себестоимости электроэнергии на выходе с тепловой станции. Учитывая то, что сейчас работает конкурентный рынок и цены зачастую бывают ниже себестоимости, рост этой себестоимости делает фактически невозможной работу тепловой генерации», — сказал он.
По словам Чеха, благодаря этому решению тепловая генерация станет ещё менее конкурентной.
Электричество тепловой генерации существенно выше по себестоимости, чем продукция АЭС или ГЭС, однако только ТЭС позволяют быстро нарастить производство электричества в периоды пикового потребления в летний и зимний периоды.
Прекращение работы ТЭС в критические моменты приведет как минимум к веерным отключениям электричества или даже полному энергетическому коллапсу.