Запланированное «Украинскими железными дорогами» («Укрзализныця», УЗ) сентябрьское повышение тарифов на грузоперевозки приведёт росту существенному росту себестоимости производства электроэнергии на тепловых электростанциях (ТЭС) и сделает их продукцию неконкурентной на рынке

Об этом заявил зампредседателя Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Сергей Чех на пресс-конференции в Киеве.

Ранее украинская компания «Центрэнерго», крупнейший государственный производитель электричества тепловой генерации, предсказывала веерные отключения осенью из-за того, что нет денег на создание запасов угля на период отопительного сезона. Теперь появляется новая проблема.

«Что для нас, энергетиков, будет означать реализация этого приказа (о повышении ж/д тарифов — Ред.)? Это 40-50 грн на тонну перевозимого угля. Это около 3% роста себестоимости электроэнергии на выходе с тепловой станции. Учитывая то, что сейчас работает конкурентный рынок и цены зачастую бывают ниже себестоимости, рост этой себестоимости делает фактически невозможной работу тепловой генерации», — сказал он.

Ситуация критическая: Украина может остаться без электричества - «Центрэнгерго» © commons.wikimedia.org/Artemka

Электричество тепловой генерации существенно выше по себестоимости, чем продукция АЭС или ГЭС, однако только ТЭС позволяют быстро нарастить производство электричества в периоды пикового потребления в летний и зимний периоды.

Прекращение работы ТЭС в критические моменты приведет как минимум к веерным отключениям электричества или даже полному энергетическому коллапсу.