Скандальный журналист Отар Кушанашвили заявил, что не видит ничего плохого в харассменте в шоу-бизнесе. Более того, он признался, что и сам пытался пользоваться положением. Такое заявление он сделал на днях в эфире шоу «Каково?!»

Украинская певица «с фашистскими взглядами» показала, как поет русскую народную песню © Депо Украина Константина Меладзе сразу двух украинских певиц Ани Лорак и Оли Поляковой.

«Я обожаю братьев Меладзе, мало кому так подчиняются ноты, как Косте, но если 69 девушек из 70 говорят, что он пытался им засунуть отросток в рот… Помню, я Поляковой предлагал. Я был ведущим программы, вхожу в комнату, там сидят Лорак и Оля, что я должен был сделать? Конечно, предложить! Я признаю, этого было навалом, но не понимаю, почему не признаются другие», — сказал журналист.

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Украинская певица Ани Лорак в апреле сделала громкое заявление, фактически обвинив композитора и продюсера Константина Меладзе в домогательствах. По словам артистки, он предлагал ей интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице.

Из-за слов исполнительницы разгорелся скандал, одни коллеги ее поддержали, например Оля Полякова, но большинство осудило, и позже Лорак заявила, что не это имела в виду, просто журналисты «все перекрутили».