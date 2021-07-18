Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал певицу Ани Лорак за планы выступить с концертом в Одессе. Пост с оскорбительным плейлистом, который он придумал для соотечественницы, ведущий разместил в Facebook 17 июля

«Объявлен плейлист августовского выступления Каролины Куек (Ани Лорак) в Одессе:

1. Звенит пустая голова, 2. Деньги — мой бог, 3. Без мозгов, 4. У вас здесь тоже любят вату, 5. Зачем мне совесть, я — певица, 6. Я с русским даже в баню, 7. Кто платит, тот и люб, 8. Володям — всегда! 9. Мне 42, но думать — нечем; 10. А чем вы лучше, раз вы здесь?» — написал Кондратюк.

«Курица, которая поёт», — добавил он в комментариях.

Поклонники просят у Ани Лорак песню на украинском языке © Ани Лорак/Инстаграм

Ранее Кондратюк призвал СБУ не допустить концертов шведского музыканта Dr. Alban и российской певицы Любови Успенской на Украине.

Ранее стало известно, что Ани Лорак впервые за 7 лет собирается выступить с концертом на Украине. Концерты назначены на 16 и 17 августа в одесском клубе «Итака». До этого, в ноябре 2014 года, ее выступление во Дворце Украина пытались сорвать «украинские патриоты».