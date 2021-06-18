Солистка группы Go_A, выступавшей от Украины на «Евровидении-2021», Екатерина Павленко ответила на вопрос журналистов, что ее связывает с продюсером Андреем Данилко. Об этом на днях написал Obozrevatel

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«Единственное место, где мы пересекались, — сцена нацотбора. Больше нигде. Даже за кулисами не общались», — пояснила она.

Рассказала вокалистка и о критических комментариях, которые регулярно пишут группе в соцсетях, признавшись, что относится к ним довольно спокойно.

«Честно говоря, на хейт вообще не реагировали. Мы знаем, кто мы… Знаем, какие смыслы вкладываем в свое творчество. А хейт — это неотъемлемая часть популярности», — заявила Павленко.

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Украинская группа Go_A заняла на «Евровидении-2021» в Роттердаме пятое место, теперь коллектив гастролирует по родной стране. Последнее их выступление состоялось во Львове.