Поклонники заподозрили, что раз Данилко подписан на Павленко в Instagram и во всеуслышание хвалил коллектив еще на национальном отборе, то звезд точно связывает что-то личное. Но эти слухи артистка развеяла, заявив, что даже не знакома с продюсером.
«Единственное место, где мы пересекались, — сцена нацотбора. Больше нигде. Даже за кулисами не общались», — пояснила она.
Рассказала вокалистка и о критических комментариях, которые регулярно пишут группе в соцсетях, признавшись, что относится к ним довольно спокойно.
«Честно говоря, на хейт вообще не реагировали. Мы знаем, кто мы… Знаем, какие смыслы вкладываем в свое творчество. А хейт — это неотъемлемая часть популярности», — заявила Павленко.
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