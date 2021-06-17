Президент Украины Владимир Зеленский собирается обсудить с американским лидером Джо Байденом три главные темы: членство в НАТО, экономическую поддержку Вашингтона и конфликт в Донбассе. Об этом он сообщил в интервью агентствам AFP, Reuters и Associated Press, говорится на сайте главы украинского государства 14 июня

Во время беседы с журналистами Зеленский также напомнил, что Байден по телефону пригласил украинского лидера посетить США в конце июля.

«В ходе встречи с лидером Соединенных Штатов Владимир Зеленский надеется обсудить вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, экономическую поддержку, а также ситуацию с безопасностью на востоке страны», — отмечается на сайте Офиса президента.

Зеленский пригласил премьера Израиля посетить Украину © REUTERS, Gleb Garanich

В Госдепартаменте США отметили, что до визита украинского президента в Вашингтон, Украине необходимо добиться результатам по конкретным реформам, в частности, по антикоррупционной.