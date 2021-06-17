Во время беседы с журналистами Зеленский также напомнил, что Байден по телефону пригласил украинского лидера посетить США в конце июля.
«В ходе встречи с лидером Соединенных Штатов Владимир Зеленский надеется обсудить вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, экономическую поддержку, а также ситуацию с безопасностью на востоке страны», — отмечается на сайте Офиса президента.
Ранее в украинском ведомстве заявили, что, когда Зеленский прилетит в США, между лидерами двух стран могут быть подписаны документы в сфере безопасности.
В Госдепартаменте США отметили, что до визита украинского президента в Вашингтон, Украине необходимо добиться результатам по конкретным реформам, в частности, по антикоррупционной.