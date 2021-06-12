Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков спел в «Тоннеле любви» - аллее в Ровенской области, расположенной на отрезке железнодорожного пути, ведущего к поселку Оржев. Соответствующее видео он разместил в Instagram 10 июня

«Подношение интересному времени. Песня 72. "Вино из песка"», — подписал Гребенщиков ролик.

«В первые доли секунды человек в конце железной дороги показался мне приближающимся поездом», «Интересно кто же был человек, приходящий с того края железнодорожных путей», «Потрясающую локацию для чудесной песни выбрали!» — прокомментировали выбор места для выступления украинские подписчики артиста.

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«Тоннель любви» — одна из достопримечательностей Ровенской области, представляет собой плотную зеленую арку из зарослей деревьев и кустов, протяженность его примерно четыре километра.

При этом железная дорога в основании не является заброшенной, трижды в сутки по ней проходят промышленные поезда.

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Борис Гребенщиков часто приезжает на Украину с концертами, при этом черный список Минкульта обходит его стороной, музыканта так и не сочли угрожающим национальной безопасности государства, несмотря на то, что он родился в Санкт-Петербурге, имеет российское гражданство и живет в РФ.