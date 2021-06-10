Украинский журналист Дмитрий Гордон решил расширить ассортимент кондитерских изделий под своей фамилией. Он заявил об этом в эфире телеканала «НАШ» 9 июня

«Гордон в шоколаде»: украинский журналист выпустил именные конфеты © Instagram gordondmytro

«Курага в шоколаде, чернослив в шоколаде, халву буду делать, зефир, чай, мороженое "Гордон на палочке" в шоколаде», — рассказал Гордон.

Но ключевой позицией ассортимента, по его словам, будут изделия по типу Kinder-сюрприза — «Яйца Гордона в шоколаде», по два в коробке. Кроме того, по замыслу в одной упаковке на партию будет лежать стодолларовая купюра.

«Вот вам яйца Гордона — ешьте! Приятного аппетита! Это тот случай, когда ты вкладываешь себя и имя работает на тебя», — резюмировал телеведущий.