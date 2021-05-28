Украина для своих граждан, которые проходят лечение в Белоруссии, организует перевозку реанимобилем, поскольку страна прекратила авиасообщение. Об этом 28 мая сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит «Слово и дело»

По его словам, на лечении в Белоруссии находится 26 украинцев. Из них за помощью обратились 10 человек. Кулеба заявил, что два человека уже получили содействие, для остальных будет организован специальный медицинский транспорт.

«Из 26 граждан Украины, которые сейчас на операциях в Беларуси, 10 уже на связи с посольством… Об остальных 16 человек нам известно, однако они пока не заявили о потребности в помощи», — сказал Кулеба.

Глава МИД объяснил, почему Украина не отзывает посла из Белоруссии © Facebook, Dmytro Kuleba

На прошлой неделе, 23 мая самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорт «Минск». На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали.

В связи с задержанием Протасевича в Минске, ранее Кабинет министров Украины принял решение запретить полеты в Белоруссию и через авиапространство Белоруссии с 00.00 26 мая. В пятницу, 28 мая Кабмин утвердил протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Белоруссии.