«Как говорил дон Корлеоне, когда речь идет о чести семьи, деньги здесь неуместны», — сказал он.
Он отметил, что аэропорт поддерживает решение правительства в защиту демократических ценностей, однако при введении такого запрета правительству стоило бы предложить аэропорту денежные компенсации.
Костржевский уточнил, что в этом месяце аэропорт «Киев» ожидал 3-4 тысячи пассажиров из Минска, тогда как до карантина их ежемесячный поток составлял 10-12 тысяч, а на пике — до 15 тысяч.
В связи с задержанием основателя канала в Telegram Nexta Романа Протасевича в Минске Кабинет министров принял решение запретить полеты в Белоруссию и через авиапространство Белоруссии с 00:00 26 мая.