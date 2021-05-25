Запрет на полеты с Украины в Белоруссию приведет к снижению доходов аэропорта «Киев» им. Сикорского (Жуляны) на 10%. Об этом 25 мая сообщил глава его совета директоров Денис Костржевский в комментарии журналистам, пишет Интерфакс-Украина

«Как говорил дон Корлеоне, когда речь идет о чести семьи, деньги здесь неуместны», — сказал он.

Он отметил, что аэропорт поддерживает решение правительства в защиту демократических ценностей, однако при введении такого запрета правительству стоило бы предложить аэропорту денежные компенсации.

Украина прекращает полеты над Белоруссией с 26 мая © РИА Новости, Марина Лысцева / Перейти в фотобанк

В связи с задержанием основателя канала в Telegram Nexta Романа Протасевича в Минске Кабинет министров принял решение запретить полеты в Белоруссию и через авиапространство Белоруссии с 00:00 26 мая.