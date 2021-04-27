Советник мэра Ивано-Франковска по вопросам безопасности и правопорядка Назарий Кишак на днях в своем Facebook заявил о необходимости «зачистить» монастыри канонической Украинской православной церкви (УПЦ)

Как Петр Первый «украинизировал» русскую церковь © Public domain

«Нужно чистить все московские монастыри, потому что будет удар в спину! <…> Если и дальше громада буде безразлична, то враг всегда будет впереди», — написал Кишак.

В соцсети раскритиковали публикацию. Как заявил популярный в стране блогер Александр Вознесенский, в ней читаются призывы к вооруженному насилию и убийствам. Блогер отметил, что при обсуждении в комментариях автор «лайкал» отклики с призывами «прочь попов». Когда же одна женщина заявила, что таким, как Кишак, «и врагов не надо, вы скоро своих зачищать начнете», оппоненты ответили ей хамством и намекнули, что скоро будут «зачищать» таких как она. Такие ответы Кишаку тоже понравились.