Вопрос с украинскими олигархами решится эволюционным путем. Они и так претерпели серьезные изменения. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Зеленский шел в политику по приколу, но почувствовал вкус власти © РИА Новости, Нина Зотина Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что президент Украины начал процесс деолигархизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на изменение системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры.

Если раньше олигархи сильно рвались в политику и пытались давить на власть, то теперь они превратились в крупные финансово-промышленные группы, и мало кто из них хочет лично присутствовать во власти, пояснил эксперт.

«Они не держат Украину в заложниках. На самом деле все происходит эволюционным путем. У нас и так произошла серьезная трансформация олигархии. Если мы сравним ситуацию в конце 1990-х — начале 2000-х, то это разные вещи», — указал Бондаренко.

Политолог добавил, что в случае резкой деолигархизации Украины будет открыт путь для транснациональных корпораций, которые действуют более цинично, более нагло и никогда не задумываются о таких, с их точки зрения, «пустяках», как социальная ответственность бизнеса.

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