Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) не будет участвовать во внеочередных заседаниях Верховной Рады 13 апреля. Об этом заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко во время заседания согласительного совета, трансляцию 13 апреля вел телеканал «Рада»

«Позиция нашей фракции такова: мы не будем участвовать во внеочередных заседаниях парламента, если там не будет вопросов, которые действительно важны для людей», — сказал Бойко.

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«Повесткой дня внеочередного заседания на вторник в основном являются второстепенные законы, которые абсолютно далеки от людей, они сегодня людям не интересны», — заявил нардеп.

Внеочередные заседания Верховной Рады запланированы на 13 и 15 апреля, депутаты планируют рассматривать поправки в земельные законы.