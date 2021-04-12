«Позиция нашей фракции такова: мы не будем участвовать во внеочередных заседаниях парламента, если там не будет вопросов, которые действительно важны для людей», — сказал Бойко.
По его мнению, Рада сейчас должна рассматривать вопросы, касающиеся урегулирования ситуации в Донбассе, ситуации с тарифами, а также изменений в бюджете для увеличения финансирования медицины.
«Повесткой дня внеочередного заседания на вторник в основном являются второстепенные законы, которые абсолютно далеки от людей, они сегодня людям не интересны», — заявил нардеп.
Внеочередные заседания Верховной Рады запланированы на 13 и 15 апреля, депутаты планируют рассматривать поправки в земельные законы.