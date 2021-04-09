Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) отозвала лицензию на деятельность на фондовом рынке Украины ЧАО «Украинская фондовая биржа». Об этом сообщили на сайте комиссии 9 апреля

Решение было принято еще 6 апреля, отмечается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, комиссия аннулировала лицензию на деятельность биржи на рынке ценных бумаг в связи с неосуществлением ей профессиональной деятельности на фондовом рынке в течение года. Минфин Украины продал гособлигаций на миллиарды гривен © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее Нацкомиссия подготовила меморандум Кабмина о взаимопонимании с Агентством США по международному развитию USAID и Европейским банком реконструкции и развития. Согласно меморандуму, планируется создание Украинского международного финансового центра и запуск «полноценного фондового рынка» в 2023 году.

Закрытое акционерное общество «Украинская фондовая биржа» было зарегистрировано 29 октября 1991 года.