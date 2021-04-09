Решение было принято еще 6 апреля, отмечается на сайте регулятора.
Согласно сообщению, комиссия аннулировала лицензию на деятельность биржи на рынке ценных бумаг в связи с неосуществлением ей профессиональной деятельности на фондовом рынке в течение года.
Ранее Нацкомиссия подготовила меморандум Кабмина о взаимопонимании с Агентством США по международному развитию USAID и Европейским банком реконструкции и развития. Согласно меморандуму, планируется создание Украинского международного финансового центра и запуск «полноценного фондового рынка» в 2023 году.
Закрытое акционерное общество «Украинская фондовая биржа» было зарегистрировано 29 октября 1991 года.