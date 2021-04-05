Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 апреля прокомментировал сообщения о якобы блуждании российских войск по Ростовской области с заклеенными номерами, передает РИА Новости

В Кремле рассказали, как Россия ответит на санкции Украины © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ | Перейти в фотобанк

Песков подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, однако «очень внимательно относится к своей собственной безопасности».

Ранее пресс-секретарь российского лидера назвал ситуацию на линии разграничения в Донбассе пугающей и предупредил об опасности силового сценария из-за украинских провокаций.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о якобы переброске российских воинских частей в Ростовскую область. По ее информации, некоторые военные машины будто бы едут с закрашенными номерами.

На днях Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что РФ сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР. Между тем министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) решили обсудить «военную активность России вокруг Украины» на ближайшей встрече.

При этом власти народных республик Донецка и Луганска заявляют об усилении обстрелов со стороны украинской армии и подготовке Киева к войне в обозримом будущем.