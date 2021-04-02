По его мнению, Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам.
Волынец отметил, что Киеву не нужны поставки энергии из Москвы и Минска, поскольку у него есть собственные серьезные мощности.
Он уточнил, что белорусская электроэнергия по сути является российской и призвал прекратить закупать и ее.
В феврале глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал, что для Украины невозможно отказаться от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона. По его словам, сейчас в стране 13 сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций. Он также отметил, что закупки российской электроэнергии помогают Украине закрывать баланс в энергосистеме.