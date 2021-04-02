Депутат Верховной Рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец 1 апреля в эфире телеканала «Рада» назвал Россию виновной в разрушении электроэнергетики Украины

Не воровство: Марунич назвал главную проблему украинской электроэнергетики © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Волынец отметил, что Киеву не нужны поставки энергии из Москвы и Минска, поскольку у него есть собственные серьезные мощности.

Он уточнил, что белорусская электроэнергия по сути является российской и призвал прекратить закупать и ее.

В феврале глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал, что для Украины невозможно отказаться от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона. По его словам, сейчас в стране 13 сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций. Он также отметил, что закупки российской электроэнергии помогают Украине закрывать баланс в энергосистеме.