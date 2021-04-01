Украине понадобится 10 лет на то, чтобы вакцинировать 75% населения от COVID-19, если прививки будут делать в нынешнем темпе, говорится в колонке Дэвида Фликинга, опубликованной агентством Bloomberg 31 марта

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Как следует из инфографики, опубликованной в статье, США, Великобритания, Германия, Франция и еще ряд стран запада вакцинируют три четверти своего населения менее чем за год.

Это позволит выработать устойчивый иммунитет к заболеванию у людей. Украине, Пакистану, Бангладеш и Ирану для достижения такого результата потребуется 10 лет, отмечается в статье.