Ранее Украина отказалась использовать российский препарат «Спутник V», который РФ предлагала производить на украинских предприятиях по лицензии, однако не получила необходимого количества вакцин от стран Запада.
Как следует из инфографики, опубликованной в статье, США, Великобритания, Германия, Франция и еще ряд стран запада вакцинируют три четверти своего населения менее чем за год.
Это позволит выработать устойчивый иммунитет к заболеванию у людей. Украине, Пакистану, Бангладеш и Ирану для достижения такого результата потребуется 10 лет, отмечается в статье.