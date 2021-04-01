Украина так стремится к покровительству Вашингтона, что всё больше напоминает американскую колонию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава ДНР Денис Пушилин

Зеленский все еще продолжает ожидать звонка Байдена, лоббирует это как знак внимания от США, что характеризует в полной мере заискивающую позицию Украины и хозяйскую — со стороны Америки, сообщил глава ДНР.

«Желание киевских политиков вступить в НАТО, сотрудничать с этой организацией, поставка украинской армии натовского вооружения, которое уже прилетает в виде снарядов на нашу землю, говорит о том, что Киев ведет себя как колония», — сказал Пушилин.

Что происходит с Украиной и кто виноват? Мнения экспертов © AP, Efrem Lukatsky

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.