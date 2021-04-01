Зеленский все еще продолжает ожидать звонка Байдена, лоббирует это как знак внимания от США, что характеризует в полной мере заискивающую позицию Украины и хозяйскую — со стороны Америки, сообщил глава ДНР.
«Желание киевских политиков вступить в НАТО, сотрудничать с этой организацией, поставка украинской армии натовского вооружения, которое уже прилетает в виде снарядов на нашу землю, говорит о том, что Киев ведет себя как колония», — сказал Пушилин.
По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре, почти 70% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в своей стране.
68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.
Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.