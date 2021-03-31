Певица украинского происхождения Любовь Успенская, которая накануне своего 67-летия сообщила, что ее дочь, художница Татьяна Плаксина, вернулась к ней из США, наконец показала поклонникам совместное фото. Правда, снимок вызвал у фанатов много вопросов. Пост можно увидеть в Instagram Успенской от 30 марта

«Всю жизнь мучилась»: Боярский раскрыл роковую ошибку Гурченко © РИА Новости, Галина Кмит | Перейти в фотобанк

Долгое время мать и дочь не общались, зато активно ходили по ток-шоу по разные стороны океана, обвиняя друг друга во всевозможных грехах. Успенская дочь — в асоциальном образе жизни, а Плаксина мать — в агрессивном поведении и рукоприкладстве.

Но в конце концов в январе текущего года дамы сообщили, что помирились, хоть их отношения и далеки от идеальных. Дочь вернулась к матери в Москву, а Успенская решила подать на развод с отцом своего единственного ребенка.

Не так давно Плаксина поздравляла родительницу с днем рождения, выложив в сеть снимок их излишне откровенного поцелуя, который активно критиковали пользователи. На этот раз фото с неоднозначными лобызаниями разместила в сети мать, оповещая весь мир о воссоединении с наследницей.

«Самая счастливая мама на свете. Понять меня по-настоящему смогут только те, кто прошел сквозь тяжелые времена, горести и беды к настоящему счастью», — написала Успенская.

«Что за мода на родственные засосы?», «О, доця вернулась. наверное, одумалась, хотя вряд ли», «Господи, какие они неприятные», «Что творится с детьми артистов?», «Без спонсора тяжело жить, если ты бездельница!! Ж*пу ей набить и на работу отправить», «Бесят они меня», — прокомментировали пользователи.

РАНЕЕ МЫ ПИСАЛИ: «РАЗВРАТ И ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ»: ДОЧЬ УСПЕНСКОЙ ПОКАЗАЛА ЭРОТИЧЕСКИЙ СНИМОК С МАТЕРЬЮ.

К слову, на Плаксиной во время примирительного поцелуя с матерью была футболка с изображением Успенской.