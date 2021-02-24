В среду, 24 февраля, исполнилось 67 лет певице украинского происхождения Любови Успенской. Ее дочь Татьяна Плаксина, несмотря на долгий конфликт с матерью, все же поздравила ее, правда, весьма необычным способом. Соответствующий пост, датированный тем же днем, можно увидеть в Instagram звездной наследницы

Данилко ущипнул Полякову за ягодицы, а она защитила его кочаном капусты © Оля Полякова/Инстаграм

«Первой женщиной, которую я поцеловала, была моя мама. С днем ​​рождения! Просто будь!» — поздравила женщина мать.

Все бы ничего, но подписчики обратили внимание на то, что поцелуй женщин получился чем-то большим, чем просто теплые прикосновения матери и ее ребенка.

«Странный поцелуй! Не мамы с дочерью!? Почему-то такое ощущение от этого фото! Не очень приятное!», «Меня одну чуть не блевануло?», «Блин, не должна так мама с дочерью (с детьми) целоваться. Хотя… учитывая, что мир последние лет 20 не дружит с головой, наверное, и это норма», «Разврат и преЛЮБОдеяние», «Слишком пошло», — прокомментировали увиденное пользователи.

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Больше года Успенская и Плаксина были в ссоре: мать обвиняла дочь в пристрастии к запрещенным веществам, а та в ответ упрекала Успенскую в моральном давлении и даже применении физической силы в свой адрес. Спустя долгое время им все-таки удалось найти общий язык, и в январе 2021 года женщины объявили о примирении.

Параллельно с этим певица подала на развод со своим четвертым мужем Александром Плаксиным, который является отцом ее единственной дочери. Исполнительница обвинила мужчину в покупке наркотиков для дочери, а он заявил, что отсудит половину всего нажитого ею в браке, несмотря на то что они уже несколько десятилетий живут порознь.