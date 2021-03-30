Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Минюста России об отсутствии юрисдикции у арбитража по делу «Государственного сберегательного банка Украины» (Ощадбанка). Об этом сообщается на сайте Минюста РФ 30 марта

Ранее, в 2015 году, Ощадбанк подал иск к России о взыскании 1,3 млрд долларов, заявляя о якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприации его имущества. Банк ссылался на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Согласно сообщению, 30 марта Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО «Государственный сберегательный банк Украины».

«В частности, Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 г., то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций», — говорится на сайте Минюста.

Таким образом, Апелляционный суд Парижа подтвердил позицию России об отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение «крымских» дел в соответствии с нормами международного права. «Ощадбанк» сообщил о выигрыше иска против России © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

В будущем, отмечается на сайте Минюста, данное решение будет иметь прецедентное значение и при рассмотрении других дел с участием так называемых «украинских инвесторов» в арбитражах и государственных судах в европейских юрисдикциях.