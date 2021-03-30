В сентябре этого года в Ростовской области откроются участки для голосования на выборах в Госдуму, на которых реализовать свое избирательное право смогут жители народных республик Донбасса с российским гражданством. Об этом 30 марта сообщил Интерфакс со ссылкой на информированный источник

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По такому же принципу проходило голосование по поправкам в Конституцию, заявил собеседник информагентства.

Кроме того, жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами в условиях пандемии коронавируса смогут проголосовать удаленно.

«Для этого им необходимо будет иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", данные которой сопоставлены с данными регистра избирателей ГАС "Выборы", а также подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании через тот же портал», — утверждает источник.

В январе депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что паспорта РФ получили уже более 400 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

В ГД избирается 450 депутатов: 225 депутатов — по одномандатным избирательным округам (один округ — один депутат) и 225 депутатов — от политических партий.