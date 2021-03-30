Деолигархизация однозначно станет вредным явлением для Украины, поскольку олигархи являются сегодня естественным барьером на пути продвижения интересов транснациональных корпораций на территории страны. Об этом сообщил директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Золотарев рассказал, что значит деолигархизация для Зеленского Коломойского, [Виктора] Пинчука или каким-то образом раскулачим их, то это не значит, что сразу же начнет развиваться средний класс или начнет развиваться малое предпринимательство. Просто будет открыт путь для транснациональных корпораций, которые действуют более цинично, более нагло и никогда не задумываются о таких, с их точки зрения, "пустяках", как социальная ответственность бизнеса», — сказал Бондаренко.

Ранее советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что президент Украины начал процесс деолигархизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на изменение системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры. По его словам, узкая группа заинтересованных лиц, преимущественно это олигархи, много лет пытается консервировать ситуацию в стране, развивая собственный бизнес, но создавая барьеры для вхождения в бизнес для других.

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