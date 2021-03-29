В Донецкой и Луганской Народных Республиках находится около 400 тысяч человек, которым необходимо пересечь контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ), чтобы получить пенсии. Об этом министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила в интервью «РБК-Украина» 29 марта

Украинские пенсии для ДНР и ЛНР: Чиновница рассказала, как карантин повлияет на выплаты © Olivier Galibert / flickr

«Сейчас при проактивной позиции Министерства реинтеграции в Золотом и Счастье открыли большие современные ЦНАПы. Там есть представители Пенсионного фонда. Надо просто перейти КПВВ, зайти в ЦНАП и оформить социальную услугу», — рассказала Лазебная.

Ранее Международная организация труда установила соотношение размера пенсии к получаемой человеком зарплате не ниже 40%, однако, как сообщило Минсоцполитики, ратифицировавшая документ Украина выплачивает всего 29%, и в дальнейшем этот процент упадет до 18. В ведомстве отметили, что это связано с тем, что сегодня Пенсионный фонд наполняют 13 миллионов работающих при 11,1 миллиона пенсионеров, поэтому повышаться пенсии не будут.