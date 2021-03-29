По ее словам, пенсионерам, которые не обращались за пенсиями, нужно дойти до Центров предоставления административных услуг (ЦНАП) на Украине.
«Сейчас при проактивной позиции Министерства реинтеграции в Золотом и Счастье открыли большие современные ЦНАПы. Там есть представители Пенсионного фонда. Надо просто перейти КПВВ, зайти в ЦНАП и оформить социальную услугу», — рассказала Лазебная.
Ранее Международная организация труда установила соотношение размера пенсии к получаемой человеком зарплате не ниже 40%, однако, как сообщило Минсоцполитики, ратифицировавшая документ Украина выплачивает всего 29%, и в дальнейшем этот процент упадет до 18. В ведомстве отметили, что это связано с тем, что сегодня Пенсионный фонд наполняют 13 миллионов работающих при 11,1 миллиона пенсионеров, поэтому повышаться пенсии не будут.