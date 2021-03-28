В Киеве засняли очередь из десятков машин скорой помощи, которые не могли попасть в больницу с пациентами, инфицированными коронавирусом, из-за дефицита мест. Видео опубликовал портал «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook 27 марта

Киевские больницы для пациентов с COVID-19 заполнены на 100% © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Более 20 автомобилей скорой помощи <…> приехали, чтобы положить людей под кислородные концентраторы. Внутри больницы ситуация не намного лучше — мест уже нет, ставят кровати в столовой», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко сообщил, что столичные больницы, в которых лечат COVID-пациентов, заполнены на 100%. Он отметил, что власти Киева ожидают от правительства решения о перепрофилировании ведомственных больниц под лечение пациентов с коронавирусом, благодаря чему можно получить около 11 тысяч койко-мест.

При этом перенаправлять пациентов в Киевскую область, по словам Бондаренко, больницы не могут, так как в регионах ситуация с койко-местами не лучше.