Иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем гражданам Украины, выступившим ее организаторами. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости 28 марта

Власти Крыма подсчитали сумму ущерба от водной блокады © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе как попытка геноцида и физического уничтожения людей», — сказал Константинов.

По его словам, речь идет как об экс-депутатах Верховной Рады Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, так и о действующем — Мустафе Джемилеве. При этом двое последних являются лидерами организации «Меджлис крымско-татарского народа»*.

Кроме того, Константинов подчеркнул, что ответственность за водную блокаду также несет как предыдущие, так и нынешнее руководство Украины, которое санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала семь лет назад и продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

* Организация запрещена в РФ