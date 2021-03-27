Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал циничными условия киевских властей по разблокированию поставок воды в Крым, передает РИА Новости 27 марта

Глава делегации киевского режима в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук ранее заявил, что вопрос возобновления поставок воды в Крым можно начать рассматривать в том случае, если в Крыму из-за нехватки воды произойдет гуманитарная катастрофа.

«Циничное заявление Кравчука. Говорят о готовности помочь в случае гуманитарной катастрофы и тут же укрепляют дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы ни при каких условиях не пустить воду в Крым», — подчеркнул Шеремет.

Он отметил, что в Киеве заговорили о поставках воды из-за того, что увидели, как их планы по водной блокаде Крыма рушатся.

Шеремет заявил, что Крым при помощи федеральных властей уверенно реализует программу обеспечения устойчивого водоснабжения.

«Поэтому переговоры уже невозможны. Киев упустил свой шанс и возможность заключить межгосударственный договор с Россией и продавать воду в Крым», — сказал Шеремет.

Полусухой Крым. Водное перемирие с Украиной невозможно © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу. После вхождения Крыма в состав России Украина перекрыла канал. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 млрд рублей.

При этом крымские власти готовят судебные иски на сумму более 1 трлн рублей из-за водной блокады в результате перекрытия Северо-Крымского канала.