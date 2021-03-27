Крым готовит иски к Украине из-за водной, энергетической и транспортной блокадам. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости 27 марта

Ранее Константинов рассказал, что иск о водной блокаде полуострова планируется подать в суд в первом полугодии 2021 года. Предварительная сумма ущерба, по словам вице-спикера парламента республики Ефима Фикса, составила 1,47 триллиона рублей.

«Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и международные инстанции, с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. Итогом этой работы также станут подготовленные иски», — сказал Константинов.

Вода, банки и застройка: какие проблемы испытывает Крым © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«Международная общественность должна обратить внимание на попытку Киева устроить геноцид в Крыму и дать этому жесткую оценку. Пора уже западным странам прекратить делать вид, что ничего не происходит», — сказал спикер.

Он также не исключил подачу еще одного иска, связанного с уничтожением инфраструктуры полуострова, когда он находился в составе Украины.

Ранее спикер крымского парламента поручил подсчитать ущерб, который нанесла Украина полуострову перекрытием воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу с тем, чтобы взыскать его в суде.

Указанная сумма должна была включать стоимость строительства канала, урон сельскому хозяйству, экологии и здоровью жителей, а также выделенные Россией средства на решение проблемы вододефицита.