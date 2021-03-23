Блок НАТО не смог сформировать единую позицию по проекту трубопровода «Северный поток 2», сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний Совета НАТО на уровне глав МИД стран Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости 23 марта

Лидер НАТО США при президенте Джо Байдене не вводили новых санкций против «Северного потока — 2», поскольку Байден не желает портить отношения с Германией, твердо намеренной завершить проект.

«Есть разные позиции у союзников по НАТО в отношении проекта "Северный поток 2". Не только США, но и некоторые другие союзники настроены критически, но есть и союзники с противоположной позицией. Поскольку НАТО принимает совместные решения, она не выработала общей позиции по "Северному потоку 2"», — подчеркнул Столтенберг.

«Северный поток – 2»: Берлин предлагает Вашингтону «водородную сделку» на Украине © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.