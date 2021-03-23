Лидер НАТО США при президенте Джо Байдене не вводили новых санкций против «Северного потока — 2», поскольку Байден не желает портить отношения с Германией, твердо намеренной завершить проект.
«Есть разные позиции у союзников по НАТО в отношении проекта "Северный поток 2". Не только США, но и некоторые другие союзники настроены критически, но есть и союзники с противоположной позицией. Поскольку НАТО принимает совместные решения, она не выработала общей позиции по "Северному потоку 2"», — подчеркнул Столтенберг.
По его словам, на заседании представители Альянса сконцентрировались на том, как повысить диверсификацию поставок и как противостоять вызовам в области энергетической безопасности.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.