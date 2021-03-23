Министерство инфраструктуры одобрило инвестиционный проект Dnipro Transportation Украинского Дунайского пароходства, в рамках которого будет построено 16 буксиров-толкачей с гибридными дизельными двигателями и 31 баржа класса «Европа-2». Об этом 23 марта сообщается в Facebook компании

Отмечается, что проект также предусматривает строительство и капитальный ремонт пяти локаций для отстоя и технического обслуживания флота. Общая стоимость проекта составляет более 200 миллионов долларов. США укрепили флот Украины катерами и надувными лодками © Минобороны Украины

«В дальнейшем ЧАО УДП продолжит работать над реализацией проекта Dnipro Transportation с международными финансовыми организациями, Министерством финансов Украины и транспортным комитетом Верховной Рады для получения соответствующих государственных гарантий и отработки привлечения к проекту более широкого круга международных партнеров на взаимовыгодных коммерческих условиях», — говорится в сообщении.

Реализация проекта позволит осуществить меры по возрождению речного пути E-40, использовать транзитный потенциал Днепра, а также уменьшить нагрузку на украинские дороги и железную дорогу. Кроме того, он создаст заказ для судостроительной отрасли и уменьшит объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали расследование законности действий руководителей Украинского Дунайского пароходства, которые в процессе «деофшоризации» предприятия создали частное предприятие за пределами Украины. Фактически они пытались украсть 46 теплоходов, стоимость которых составила около 90 миллионов долларов.

Также была опубликована электронная петиция в Кабмин Украины, в которой говорилось, что «министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий согласовал безвозмездную передачу всего речного и морского флота в уставный фонд венгерской частной компании Business Shipping Company Кft».