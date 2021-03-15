Фильм-расследование об операции Службы безопасности Украины (СБУ) по «ЧВК Вагнера» выйдет не ранее 5 апреля. Об этом сказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с главным редактором издания «Цензор.НЕТ» Юрием Бутусовым, опубликованной 15 марта

Ранее он сообщил, что выход фильма состоится 15 марта. В связи с этим Украине, по его словам, предстоят тяжелые испытания.

Гордон заявил, что журналисту-расследователю Христо Грозеву позвонили из Офиса президента и пригласили его в Киев, пообещав ему охрану и возможность поговорить с людьми, якобы причастными к спецоперации по поимке вагнеровцев. «Вагнергейт»: факты и история вопроса

«Фильм не вышел 15-го числа, потому что он прилетел сюда, где рассчитывал снять сотрудников Офиса президента и других людей. Дальше, насколько мне известно, никто его не встретил, никакую охрану ему не предоставили. Христо Грозев — уважаемый, авторитетнейший человек — звонил безрезультатно и в Офис президента тем, кто его пригласил, и другим людям. На это ответом было молчание», — сказал Гордон.

По словам Гордона, в Киеве Грозев записал интервью с Юрием Бутусовым, двумя офицерами Главного управления военной разведки, которые якобы принимали непосредственное участие в спецоперации, главой «Евросолидарности» Петром Порошенко, замглавы Комитета Верховной Рады по обороне Михаилом Забродским, агентом Национального антикоррупционного бюро Украины Евгением Шевченко, а также, возможно, с Александром Турчиновым.

Ранее сам Христо Грозев отметил, что Гордон преувеличивает свою информированность о ходе расследования и съемках фильма.

В конце июля 2020 года в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Впоследствии выяснилось, что провокация была подстроена Службой безопасности Украины с целью вывезти в страну тех из них, кто якобы принимал участие в событиях в Донбассе.