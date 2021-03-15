Ранее СНБО поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».
«Совет национальной безопасности и обороны — структура чисто консультативная. У нее нет права принимать какие-то самостоятельные решения, поэтому члены этого Совета ничем юридически не рискуют, голосуя за любую преступную бредятину. Но в то же время каждый из членов СНБО может потом ссылаться на его решение и таким образом избежать индивидуальной ответственности», — заявил Вассерман.
В феврале СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц. Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов.
Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета парти «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также Наталья Лавренюк, которую СМИ называют гражданской женой члена ОПЗЖ Тараса Козака.
Последний оказался под санкциями в результате решения СНБО от 2 февраля. Тогда также была запрещена деятельность т.н. «телеканалов Медведчука»: «112 Украина», NewsOne и ZIK.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.