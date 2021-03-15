Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины стал орудием украинской власти для расправы над оппонентами, так как его члены не несут юридической ответственности. Об этом публицист Анатолий Вассерман сказал в интервью изданию Украина.ру

Итоги заседания СНБО Украины: новые цели Зеленского © president.gov.ua

«Совет национальной безопасности и обороны — структура чисто консультативная. У нее нет права принимать какие-то самостоятельные решения, поэтому члены этого Совета ничем юридически не рискуют, голосуя за любую преступную бредятину. Но в то же время каждый из членов СНБО может потом ссылаться на его решение и таким образом избежать индивидуальной ответственности», — заявил Вассерман.

В феврале СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц. Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов.

Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета парти «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также Наталья Лавренюк, которую СМИ называют гражданской женой члена ОПЗЖ Тараса Козака.

Последний оказался под санкциями в результате решения СНБО от 2 февраля. Тогда также была запрещена деятельность т.н. «телеканалов Медведчука»: «112 Украина», NewsOne и ZIK.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.