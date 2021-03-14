«Процесс будет продолжен. В тот же день проходили активные обыски с участием СБУ и фискальной службы на сети заправок Glusco, которую некоторые связывают с Медведчуком. Поэтому будет проводиться системный курс на подавление политических амбиций и выбивание ресурсной базы у Виктора Медведчука», — сказал Золотарев.
Санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко по решению СНБО президент Зеленский ввел 19 февраля.
2 февраля СНБО принял решение закрыть телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK, принадлежавшие однопартийцу Медведчука Тарасу Козаку.
Интервью Золотарева можно прочитать на сайте Украина.ру