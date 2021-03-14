Несмотря на то, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не ввел 11 марта новых санкций против партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) и председателя ее политсовета Виктора Медведчука, власть не собирается прекращать давление на оппозиционеров, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

«Процесс будет продолжен. В тот же день проходили активные обыски с участием СБУ и фискальной службы на сети заправок Glusco, которую некоторые связывают с Медведчуком. Поэтому будет проводиться системный курс на подавление политических амбиций и выбивание ресурсной базы у Виктора Медведчука», — сказал Золотарев. Медведчука подвинули. Что дальше? © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Оксаны Марченко по решению СНБО президент Зеленский ввел 19 февраля. 2 февраля СНБО принял решение закрыть телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK, принадлежавшие однопартийцу Медведчука Тарасу Козаку. Интервью Золотарева можно прочитать на сайте Украина.ру