По предварительной информации, два человека из находившихся на борту выжили, их доставили в медучреждение.
«Сегодня около 17:20 (14:20 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
По данным агентства РИА Новости, всего на борту находилось 6 человек.