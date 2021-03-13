В Казахстане четыре человека погибли в результате крушения самолета Ан-26, который, предположительно, принадлежал Пограничной службе Комитета национальной безопасности республики. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе МЧС

Сбитый самолет МАУ: Канада объявила 8 января днём памяти жертв авиакатастроф © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Сегодня около 17:20 (14:20 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным агентства РИА Новости, всего на борту находилось 6 человек.