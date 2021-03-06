Духовный лидер буддистов сообщил, что прививку ему посоветовали сделать друзья, в том числе знакомый доктор, чтобы избежать серьезных последствий возможного заражения коронавирусом.
«Я сделал прививку и хочу призвать людей осмелиться и также пройти вакцинацию», — сказал он.
Прививку сделали в индийском городе Дхарамсала. Затем 85-летний Далай-лама в течение получаса оставался под наблюдением врачей.
Ранее Далай-лама сказал, что пандемия коронавируса является результатом накопленной миром плохой кармы.
В Индии одобрено использование двух вакцин — это Covishield, производящийся в Индии аналог вакцины AstraZeneca, а также Covaxin, разработанный индийской компанией Bharat Biotech.
Также в стране проводятся испытания российской вакцины «Спутник V».