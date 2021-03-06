Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса. Трансляция велась в его канале на YouTube 6 марта

Духовный лидер буддистов сообщил, что прививку ему посоветовали сделать друзья, в том числе знакомый доктор, чтобы избежать серьезных последствий возможного заражения коронавирусом.

«Я сделал прививку и хочу призвать людей осмелиться и также пройти вакцинацию», — сказал он.

Прививку сделали в индийском городе Дхарамсала. Затем 85-летний Далай-лама в течение получаса оставался под наблюдением врачей. «Читайте мантру Тары». Далай-Лама рассказал, как побороть коронавирус © РИА Новости, Юрченко | Перейти в фотобанк

Ранее Далай-лама сказал, что пандемия коронавируса является результатом накопленной миром плохой кармы.

В Индии одобрено использование двух вакцин — это Covishield, производящийся в Индии аналог вакцины AstraZeneca, а также Covaxin, разработанный индийской компанией Bharat Biotech.

Также в стране проводятся испытания российской вакцины «Спутник V».