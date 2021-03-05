Украинский олигарх Игорь Коломойский попал в санкционный список США. Об этом 5 марта сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Заявление опубликовано на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов

Коломойский подал многомиллионный иск против Минюста США © скриншот видео "BIHUS info"

По словам Блинкена, основанием для санкций в отношении олигарха стала его деятельность на посту губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 г.

Игорь Коломойский использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды.

«Хотя нынешнее внесение в список основано на действиях того времени, когда он занимал эту должность, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов на Украине, эти действия несут серьезную угрозу ее будущему», — говорится в сообщении главы Госдепа США.