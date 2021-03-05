Вместе с Коломойским под санкции попали его жена, дочь и сын. Отныне им запрещен въезд в США.
По словам Блинкена, основанием для санкций в отношении олигарха стала его деятельность на посту губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 г.
Игорь Коломойский использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды.
«Хотя нынешнее внесение в список основано на действиях того времени, когда он занимал эту должность, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов на Украине, эти действия несут серьезную угрозу ее будущему», — говорится в сообщении главы Госдепа США.