Президент Украины Владимир Зеленский, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразили соболезнования в связи с крушением турецкого вертолета и гибелью турецких военных в Битлисе. Об этом 5 марта они сообщили в своих аккаунтах в Twitter

«Искренние соболезнования народу Турции в связи с гибелью военнослужащих в результате падения вертолета в провинции Битлис. Близким погибших — сил пережить эту страшную потерю, а раненым — скорейшего выздоровления», — написал Зеленский.

Разумков пожелал родным и близким погибших сил, выдержки и скорейшего выздоровления раненым. Турция претендует на украинские и российские земли — Бортник © president.gov.ua

Кулеба также выразил соболезнования турецкому народу и заявил, что он глубоко опечален трагическим известием. Также он выразил соболезнования своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу.

Авиакатастрофа произошла 4 марта в послеобеденное время. По информации Министерства обороны Турции, число погибших в результате падения военного вертолета ВС Турции увеличилось до 11. Двое военных скончались в больнице уже после госпитализации.