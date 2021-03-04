Мэр попросил у Кабмина больше вакцины для Ивано-Франковска
Мэр попросил у Кабмина больше вакцины для Ивано-Франковска
© REUTERS, Gleb Garanich
По ее словам, в случае нарушения условия контракт с производителем могут разорвать.

«Цитирую: "обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19". Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents», — сказала она.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта. Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.