Жители Николаева, которые откажутся от вакцинации против COVID-19, в случае заражения коронавирусом будут лечиться за свой счет. Об этом 2 марта заявил мэр города Александр Сенкевич во время прямого эфира на своей странице в Facebook

Вакцинация на Украине: Минздрав сообщил о первых «неблагоприятных событиях» © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк

Мэр указал, что некоторые украинцы заявляют, что категорически не хотят и не будут делать прививки.

«Те, кто будут писать отказ от вакцинации, они просто будут лечиться за свой счет. Хочу напомнить, это около 5-10 тысяч гривен (13-26 тысяч рублей. — Ред.) в сутки. <…> Либо вакцинируйтесь, либо готовьте деньги на лечение», — сказал городской голова.

Сенкевич также подчеркнул, что каждый гражданин может записаться в очередь на вакцинацию.

Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов допустил задержку поставки в страну китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences. Он добавил, что из-за дефицита на вакцины также задерживается поставка в рамках инициативы COVAX 117 тыс. доз вакцины Pfizer.