Сенкевич напомнил, что вакцинация в городе началась 25 февраля. Прививки получили 160 николаевских медиков. Это работники городских больниц № 1,3,5 и роддома № 1. Никаких побочных реакций у них не зафиксировали.
Мэр указал, что некоторые украинцы заявляют, что категорически не хотят и не будут делать прививки.
«Те, кто будут писать отказ от вакцинации, они просто будут лечиться за свой счет. Хочу напомнить, это около 5-10 тысяч гривен (13-26 тысяч рублей. — Ред.) в сутки. <…> Либо вакцинируйтесь, либо готовьте деньги на лечение», — сказал городской голова.
Сенкевич также подчеркнул, что каждый гражданин может записаться в очередь на вакцинацию.
Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов допустил задержку поставки в страну китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences. Он добавил, что из-за дефицита на вакцины также задерживается поставка в рамках инициативы COVAX 117 тыс. доз вакцины Pfizer.