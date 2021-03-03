Если в Белоруссии весной снова возобновятся массовые протесты, Москва может прекратить поддержку президента Александра Лукашенко. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в комментарии РИА Новости Крым

Суздальцев сказал, что сделает Лукашенко, если Россия выдвинет ему ультиматум © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская заявила, что рассчитывает на отставку Лукашенко уже весной. По ее словам, это может произойти благодаря усилению давления на него как со стороны белорусского населения, так и со стороны Запада.

Эксперт отметил, что сейчас Лукашенко всеми силами отказывается от «сочинского процесса», подразумевающего выход из белорусского кризиса по формуле: «национальный диалог + конституционная реформа + референдум + внеочередные президентские выборы», но Москва все равно будет настаивать на этих договоренностях.

«Если в конце марта вновь вспыхнут протесты, для Москвы это будет основанием сказать Лукашенко: "а где же реформы?!". Для Лукашенко это будет означать уход из власти», — подчеркнул Суздальцев.

Политолог добавил, что угроза режиму Лукашенко сегодня заключается в двух факторах: в высоком уровне протестных настроений в Минске, а также в позиции российского руководства.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.