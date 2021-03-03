В конце марта в Белоруссии ожидается новое обострение протестной активности, в результате которого президент Александр Лукашенко может потерять власть. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в комментарии РИА Новости Крым

«Вершина демократии». Суздальцев сказал, что Лукашенко попытается объяснить Путину © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская заявила, что рассчитывает на отставку Лукашенко уже весной. По ее словам, это может произойти благодаря усилению давления на него как со стороны белорусского населения, так и со стороны Запада.

Эксперт отметил, что угроза режиму Лукашенко сегодня заключается в двух факторах: в высоком уровне протестных настроений в Минске, а также в позиции российского руководства.

«Сейчас Лукашенко всеми силами отказывается от "сочинского процесса", подразумевающего выход из белорусского кризиса по формуле: "национальный диалог + конституционная реформа + референдум + внеочередные президентские выборы". Но Москва все равно будет настаивать на этих договоренностях. Если в конце марта вновь вспыхнут протесты, для Москвы это будет основанием сказать Лукашенко: "а где же реформы?!". Для Лукашенко это будет означать уход из власти», — указал Суздальцев.

В свою очередь, США и Евросоюз вряд ли будут играть в этом процессе серьезную роль, и это признавала сама Тихановская, критиковавшая Запад за отсутствие жестких санкций, добавил политолог.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.